Последний весенний месяц, предвестник лета, преподносит для вашего организма бесценный продукт — свежую зелень. С ней блюдо становится ароматным и эстетично привлекательным. Конечно, не каждый осознает и догадывается о полном спектре полезных свойств растительных представителей, занимающих одну из ключевых позиций в поддержании здоровья человека. О том, чем полезна майская зелень, жителям Рязани рассказала пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Аргументы на лицо:

— содержание белков

— минеральные вещества (калий, кальций, магний и т. д.)

— клетчатка

— витамины А, С, Е, К, РР и группы В

— положительное воздействие на функциональность сердечной работы, глаз, состояния кожи, ногтей, волос

— улучшение памяти

В мае стоит включить в свой рацион следующих представителей — петрушку, кинзу и зеленый лук. Чаще всего именно они являются первопроходцами на прилавках магазинов.

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Зеленый лук — кладезь для борьбы с вирусами, благодаря содержанию витамина С, способствующего повышению иммунитета. В тандем хорошо вписываются антиоксидантные и противомикробные свойства на основе кверцетина и соединения серы.

В свою очередь витамин А поддерживает красоту и здоровье кожи, волос, ногтей.

Так же не стоит забывать о входящих в состав витаминах группы В, кальция и цинка. В завершение — эфирные масла, которые создают тот самый чудесный аромат.

Петрушка — кто бы мог предположить, что 50 г данного продукта — это суточная норма витамина А и С, лишний раз не понадобиться хрустеть морковью.

Подпитка костной ткани происходит за счет витамина К, как и защита от повреждений нейронов в головном мозге — а это основа профилактики болезни Альцгеймера.

Кинза — одно из тех сочетаний, где вкус продукта не уступает пользе.

В составе неприхотливо уживаются эфирные масла, клетчатка, минеральные вещества, и витамины (А, С, К и группы В)

Как и лук, является обладателем противогрибковых, антиоксидантных, антисептических и антибактериальных свойств.

Благотворно влияет на пищеварительную систему, нормализует уровень сахара в крови. Помогает с отечностью, понижает уровень плохого холестерина.