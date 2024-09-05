Магнитогорский театр привезёт в Рязань самый «долгоиграющий» спектакль из Книги рекордов Гинесса и спектакль-квест

Рязанский драматический театр готовится к значимому культурному событию — обменным гастролям с Магнитогорским драматическим театром имени С. А. Пушкина в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли». Они состоятся с 11 по 15 сентября.

Магнитогорский театр впервые покажет свои спектакли на рязанской сцене. Директор рязанского театра Семён Гречко в своём обращении напомнил о богатой исторической связи двух городов. Он отметил, что между Рязанью и Магнитогорском всегда существовали творческие пересечения. Некоторые из заслуженных артистов РСФСР имели возможность работать как в Рязани, так и в Магнитогорске. Известный художник Владимир Кузьмин работал и в рязанском, и в магнитогорском театрах.

Магнитогорские зрители увидят следующие постановки рязанского театра: «Фауст», «Вишнёвый сад», «Доходное место», «Час тишины» и «Клинический случай». В свою очередь, магнитогорские артисты привезут ряд ярких постановок, включая «Муж с того света», «Изобретательная влюблённая», «Бег», «Пиковая дама» и необычный спектакль «Ножницы». Кстати, «Ножницы» обладают статусом самой долгоиграющей пьесы в драматическом театре по версии Книги рекордов Гиннеса.

Семён Гречко особо отметил интерактивный характер «Ножниц», который подарит зрителям уникальный опыт. Спектакль «Пиковая дама», поставленный петербургским режиссёром, также обещает удивить зрителей форматом квеста. К гастрольной программе присоединится и сказка «Денискины рассказы» для юной публики.

Директор театра выразил надежду на то, что эти гастроли станут первым шагом к налаживанию долгосрочного творческого партнерства с магнитогорскими коллегами и укрепят культурные связи между городами.