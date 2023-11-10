Пятница, 10 ноября, 2023
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«М5 Молл» приглашает рязанцев на шопинг в «Розовые пятницы»

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Шопоголики или просто рациональные покупатели готовятся к празднику экономных покупок – «Черной пятнице», которую российские магазины обещают в конце ноября. Однако рязанский «М5 Молл» решил побаловать своих посетителей на протяжении всего месяца и приглашает на «Розовые пятницы».

Любители сэкономить в «М5 Молл» по пятницам в ноябре смогут приобрести с приличными бонусами (а на некоторые товары магазины обещают максимальные скидки до 80%) все необходимое — от одежды, парфюма, продуктов, развлечений и много другого.

«Летуаль», «Котофей», Incity, Pantamo Jeans, Koton, Ijevan, «Алеф», Black & White и это еще не все. В «Розовой пятнице» «М5 Молл» учувствуют кинокомплекс «Пять звезд», детский развлекательный центр «Страна Мадагаскария» и парикмахерская для юных гостей центра «Воображуля». А для любителей вкусно поесть в ресторане «Сковорода» «М5 Молл» каждую пятницу в течение всего дня действует скидка 5% на все меню и продукцию бара.

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Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД»

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