«М5 Молл» приглашает детей на бесплатный праздник и творческое занятие

В субботу, 28 января, ТРЦ «М5 Молл»» приглашает детей на бесплатный праздник и мастер-класс по мотивам русских сказок.

На творческом занятии дети из обычного соленого теста создадут собственного сказочного Колобка. А на празднике «По неведомым дорожкам» юных гостей ждёт встреча с персонажами русских сказок.

Для участников подготовлены конкурсы, задания от Хозяйки Медной горы, танцы и весёлое поролоновое шоу. Начало мастер-класса в 14:00, детского праздника — в 15:00.

Вход свободный.

Место проведения: зона Трёх фонтанов (фудкорт «М5 Молл»).

Возрастное ограничение 0+