«М5 Молл» приглашает детей на бесплатный праздник и творческое занятие

В субботу, 28 января, ТРЦ «М5 Молл»» приглашает детей на бесплатный праздник и мастер-класс по мотивам русских сказок.
На творческом занятии дети из обычного соленого теста создадут собственного сказочного Колобка. А на празднике «По неведомым дорожкам» юных гостей ждёт встреча с персонажами русских сказок.
Для участников подготовлены конкурсы, задания от Хозяйки Медной горы, танцы и весёлое поролоновое шоу. Начало мастер-класса в 14:00, детского праздника — в 15:00.
Вход свободный.
Место проведения: зона Трёх фонтанов (фудкорт «М5 Молл»).
Возрастное ограничение 0+
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