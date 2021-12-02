«М5 Молл» предлагает рязанцам принять участие в новогоднем конкурсе

В рязанском «М5 Молл» стартует самый новогодний конкурс – #М5МоллВернитеДедаМороза. В последний месяц года волшебный Дедушка по уже сложившейся доброй традиции исполняет желания рязанцев. И нынешний декабрь не стал исключением.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо разместить пост с новогодним списком желаний в своем в Instagram (аккаунт должен быть открыт). Затем отметить аккаунт @m5mall, добавить хэштег #М5МоллВернитеДедаМороза и продублировать пост в сториз с отметкой @m5mall. Все послания обязательно дойдут до адресата, а имена счастливчиков и обладателей желаемого подарка можно будет ежедневно увидеть в сториз страницы «М5 Молл» в Instagram.

Конкурс #М5МоллВернитеДедаМороза проходит до 31 декабря. В прошлом году молловский Дедушка исполнил желания почти сотни рязанцев. В списке «хотелок» участников были спортивный инвентарь, конфеты, книги, духи, сертификаты в уникальные для Рязани молловские магазины и мешок конфет под елку.