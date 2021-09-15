Любимов: Система, при которой за каждым депутатом закреплен конкретный объект, хорошо себя показала

Губернатор Рязанской области Николай Любимов считает, что система закрепления за депутатами контроля за различными объектами хорошо себя зарекомендовала в регионе. Об этом он заявил на заседании постоянной действующей рабочей группы по многоуровневому депутатскому контролю, которое состоялось 14 сентября в Рязанской областной Думе.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Михаил Семёнов, председатель облдумы Аркадия Фомин, депутаты регионального парламента.

Участники обсудили итоги депутатского контроля по нескольким направлениям. Особое внимание уделили рассмотрению основных проблем, выявленных на разных этапах реализации проектов, в том числе, в сфере дорожного ремонта, строительства социальных объектов, контроля состояния детских площадок, благоустройства общественных территорий и дворов в муниципальных образованиях.

Любимов отметил, что депутатский контроль помогает своевременно выявлять и решать проблемы на местах. Система мониторинга создана для исполнения поручений президента России Владимира Путина.

Глава региона подчеркнул, что рязанцы активно включились в эту работу и проявляют собственную инициативу.