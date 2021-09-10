18.1 C
Рязань
Пятница, 10 сентября, 2021
На главнуюНовости РязаниВласть
Новости РязаниВластьОрганы власти

Любимов проконтролировал ход ликвидации несанкционированной свалки в районе Хамбушево

Елена Лобанова
Любимов проконтролировал ход ликвидации несанкционированной свалки в районе Хамбушево
Фото пресс-службы правительства Рязанской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В пятницу, 10 сентября, Николай Любимов проконтролировал ход работ по ликвидации несанкционированной свалки отходов и рекультивации нарушенных земель в районе Хамбушево. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Ликвидировать свалку начали еще в прошлом году. Работы поделили на два этапа. Общая сумма субсидий составила около 82 млн рублей. Основные работы планируют завершить к ноябрю 2021 года. Реализация проекта обеспечит вовлечение в хозяйственный оборот 11,3 га земель.

В рамках первого этапа специализированная техника переработала в щепу 13 500 кубометров накопленных древесных отходов. На санкционированные полигоны вывезли около 210 кубометров мусора.

Второй этап предполагает экологическое  восстановление нарушенных земель. На объекте выложили инертный грунт, сделали четыре скважины и водоотводный канал, завершили посев травы. Планируется, что территорию смогут полностью восстановить к 2024 году. 

— Подрядчик соблюдает контрактные обязательства, в том числе установленные сроки. Городская свалка в Рязани нуждается в серьезных мероприятиях по рекультивации, и они планируются. Необходимо построить высокотехнологичный комплекс по переработке мусора, чтобы потом можно было заниматься рекультивацией городской свалки. Она должна исчезнуть как явление на рязанской земле, – заключил Николай Любимов.

  • Любимов проконтролировал ход ликвидации несанкционированной свалки в районе Хамбушево
  • Любимов проконтролировал ход ликвидации несанкционированной свалки в районе Хамбушево
  • Любимов проконтролировал ход ликвидации несанкционированной свалки в районе Хамбушево

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,613ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]