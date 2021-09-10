Любимов проконтролировал ход ликвидации несанкционированной свалки в районе Хамбушево

В пятницу, 10 сентября, Николай Любимов проконтролировал ход работ по ликвидации несанкционированной свалки отходов и рекультивации нарушенных земель в районе Хамбушево. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ликвидировать свалку начали еще в прошлом году. Работы поделили на два этапа. Общая сумма субсидий составила около 82 млн рублей. Основные работы планируют завершить к ноябрю 2021 года. Реализация проекта обеспечит вовлечение в хозяйственный оборот 11,3 га земель.

В рамках первого этапа специализированная техника переработала в щепу 13 500 кубометров накопленных древесных отходов. На санкционированные полигоны вывезли около 210 кубометров мусора.

Второй этап предполагает экологическое восстановление нарушенных земель. На объекте выложили инертный грунт, сделали четыре скважины и водоотводный канал, завершили посев травы. Планируется, что территорию смогут полностью восстановить к 2024 году.