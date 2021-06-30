Любимов поручил строго контролировать своевременный вывоз мусора в регионе

Николай Любимов поручил организовать строгий контроль за вывозом мусора в Рязанской области. Об этом он заявил на заседании регионального правительства во вторник, 29 июня.
Губернатор отметил, что ежедневно жители жалуются на переполненные контейнерные площадки во дворах жилых домов. Мусор скапливается вдоль автодорог, на остановках, в местах отдыха и купания на берегах рек и озер.
Глава региона поручил руководителям муниципалитетов разобраться в этом вопросе и незамедлительно принять меры по каждому обращению. Губернатор также напомнил, что контролировать вывоз мусора должны местные органы власти.
Губернатор поручил установить и привести в порядок места сбора ТКО, принять меры для своевременного вывоза отходов.