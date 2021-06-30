Любимов поручил строго контролировать своевременный вывоз мусора в регионе

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Николай Любимов поручил организовать строгий контроль за вывозом мусора в Рязанской области. Об этом он заявил на заседании регионального правительства во вторник, 29 июня.

Губернатор отметил, что ежедневно жители жалуются на переполненные контейнерные площадки во дворах жилых домов. Мусор скапливается вдоль автодорог, на остановках, в местах отдыха и купания на берегах рек и озер.

— Жители Солотчи регулярно жалуются на переполненные контейнеры. Остро стоит вопрос вывоза мусора в Рыбновском районе. Жалобы приходят также от жителей Рязанского, Ряжского, Клепиковского районов, — рассказал Николай Любимов.

Глава региона поручил руководителям муниципалитетов разобраться в этом вопросе и незамедлительно принять меры по каждому обращению. Губернатор также напомнил, что контролировать вывоз мусора должны местные органы власти.

— На обращения людей в соцсетях необходимо реагировать максимально оперативно, работать совместно с сельскими старостами, общественными активистами, которые могут оказать хорошую поддержку в этом вопросе. Конечно, если мы будем реагировать и вовремя устранять нарушения, — подчеркнул Любимов.

Губернатор поручил установить и привести в порядок места сбора ТКО, принять меры для своевременного вывоза отходов.