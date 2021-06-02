Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с Орловской областью

Губернатор Рязанской области подписал соглашение с председателем правительства Орловской области Андреем Клычковым о сотрудничестве в среду, 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов подчеркнул, что взаимодействие с Орловской областью строится в рамках Соглашения, которое подписали еще в 2018 году.
Сотрудничество включает в себя обмен официальными и деловыми делегациями, реализацию продукции собственного производства, а также ярмарочную деятельность. Кроме того, планируется укрепление партнерства между организациями агропромышленного комплекса, изучение возможностей создания совместных проектов по переработке сельхозпродукции и освоению выпуска новых видов товаров.
Намечена совместная работа в сфере производства продукции приборостроения и электронной промышленности, образования, здравоохранения, развития туризма, спорта, информационного-коммуникационных технологий.