Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с Орловской областью

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Губернатор Рязанской области подписал соглашение с председателем правительства Орловской области Андреем Клычковым о сотрудничестве в среду, 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Любимов подчеркнул, что взаимодействие с Орловской областью строится в рамках Соглашения, которое подписали еще в 2018 году.

— Мы разработали уже конкретный план мероприятий, который будем совместно реализовывать в ближайшие три года. Он предполагает укрепление и развитие наших торгово-экономических контактов, сотрудничества в научно-технической сфере, социальной, в области культуры и искусства, — прокомментировал глава региона.

Сотрудничество включает в себя обмен официальными и деловыми делегациями, реализацию продукции собственного производства, а также ярмарочную деятельность. Кроме того, планируется укрепление партнерства между организациями агропромышленного комплекса, изучение возможностей создания совместных проектов по переработке сельхозпродукции и освоению выпуска новых видов товаров.

Намечена совместная работа в сфере производства продукции приборостроения и электронной промышленности, образования, здравоохранения, развития туризма, спорта, информационного-коммуникационных технологий.