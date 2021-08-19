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Четверг, 19 августа, 2021
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Любимов осмотрел отремонтированный сельский дом культуры в Спасском районе

Елена Лобанова
Любимов осмотрел отремонтированный сельский дом культуры в Спасском районе
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В четверг, 19 августа, Николай Любимов осмотрел отремонтированный дом культуры в селе Панино Спасского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. 

Губернатор напомнил, что на ремонт дома культуры потратили 3,9 млн рублей. На эти средства отремонтировали крышу, системы отопления, внутренние помещения и входную группу. 

— Важно, что в ДК кипит жизнь. Это настоящий центр культуры на селе, который объединяет жителей. Здесь проходят все праздники и другие важные для людей мероприятия, даже чествование юбиляров, — отметил Николай Любимов. 

Глава региона также ознакомился с планами благоустройства сквера «У дома культуры» в Спасске. Работы там начнутся в 2022 году. В сквере оборудуют спортивную зону, беговые дорожки, организуют территории для детей, зоны амфитеатра, освещения, а также установят малые архитектурные формы и восстановят тротуары. В настоящее время завершается разработка проектной документации. 

— Главное, что сами жители больших и маленьких населенных пунктов определяли, что для них нужно и важно. То есть такие проекты рождены волею людей, и получают нашу поддержку. И это взаимодействие обязательно продолжится. Важно работать не только для людей, а вместе с ними. Именно так мы получим наиболее эффективные результаты, в том числе и в развитии территорий, — заключил Николай Любимов.

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