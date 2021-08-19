Любимов осмотрел отремонтированный сельский дом культуры в Спасском районе

— Главное, что сами жители больших и маленьких населенных пунктов определяли, что для них нужно и важно. То есть такие проекты рождены волею людей, и получают нашу поддержку. И это взаимодействие обязательно продолжится. Важно работать не только для людей, а вместе с ними. Именно так мы получим наиболее эффективные результаты, в том числе и в развитии территорий, — заключил Николай Любимов.