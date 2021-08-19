Любимов осмотрел отремонтированный сельский дом культуры в Спасском районе

В четверг, 19 августа, Николай Любимов осмотрел отремонтированный дом культуры в селе Панино Спасского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Губернатор напомнил, что на ремонт дома культуры потратили 3,9 млн рублей. На эти средства отремонтировали крышу, системы отопления, внутренние помещения и входную группу.
Глава региона также ознакомился с планами благоустройства сквера «У дома культуры» в Спасске. Работы там начнутся в 2022 году. В сквере оборудуют спортивную зону, беговые дорожки, организуют территории для детей, зоны амфитеатра, освещения, а также установят малые архитектурные формы и восстановят тротуары. В настоящее время завершается разработка проектной документации.