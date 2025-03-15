«Лучшего финала сезона представить невозможно!» — Клава Кока о финальном выпуске шоу «Конфетка»

15 марта в 21:00 на телеканале ТНТ выйдет финальный выпуск третьего сезона шоу «Конфетка» (16+), где популярные артисты превращают малоизвестные песни в настоящие хиты. В этот раз зрителей ждет «золотой состав» жюри: Тимур Родригез, Клава Кока и Ваня Дмитриенко.

Финал станет яркой кульминацией сезона, собрав на одной сцене звездных артистов, чье появление станет настоящим сюрпризом — и даже шоком — для Клавы Коки.

«Лучшего финала третьего сезона представить невозможно! Я очень рада, что вы так скромно показали себя только под конец сезона. Это огромная работа», — поделилась Клава.

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Кроме известных артистов, в выпуске появятся и не менее популярные участники. Так, молодой, но уже легендарный исполнитель ВитьОК подарит «Конфетке» свою нашумевшую песню, которая станет новым гимном проекта. В финале выпуска ее исполнят все создатели шоу.