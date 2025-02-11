Лови момент: «Ростелеком» вручит призы победителям в онлайн-играх

«Ростелеком» запустил игровой центр совместно с разработчиком Hezzl для существующих и потенциальных абонентов. Пользователи могут выбирать игры на сайте «Ростелекома» или в мобильном приложении «Мой Ростелеком», а за прохождение игровых заданий получать призы — умные колонки, подарочные сертификаты, скидки и бонусы от онлайн-кинотеатра Wink, Wildberries, «МВидео», «Лемана ПРО», «Золотое Яблоко», «Комус», «Озон», «Магнит», «Соколов», «ВК Музыка», «Литрес», «СберЗдоровье», Т2 и «Ростелекома».

В настоящий момент доступны три игры: открытые для всех «Одиссея. Тривряд» и «Битва Героев», а также «Бонус Парк» для участников программы лояльности «Бонус». В рамках игр пользователи могут выполнять простые задания от «Ростелекома» — например, скачать мобильное приложение или зарегистрироваться в личном кабинете и программе лояльности «Бонус», чтобы ускорить получение призов.

Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису массового сегмента «Ростелекома»:

«Рынок гейминга продолжает расти под влиянием глобальных тенденций цифровизации, увеличения доли мобильного трафика, спроса на кросс-платформенность и персонализацию пользовательского опыта. Мы видим растущий интерес абонентов к цифровым сервисам, качественному контенту и новым игровым механикам. Запуск игрового центра “Ростелекома” позволит обеспечить пользователям уникальный опыт: здесь мы широко используем возможности геймификации, предлагаем ценные призы от “Ростелекома” и партнеров, бусты, ускоряющие продвижение в игре, а также возможность использовать бонусы программы лояльности. Сотрудничество с Hezzl при запуске игрового центра не потребовало каких-либо ИТ-интеграций, обеспечило возможность оперативного тестирования бизнес-гипотез и быстрый запуск».

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Рамин Алиев, CEO и основатель компании — разработчика игр Hezzl:«Запуск игр и создание гейм-центра в рамках совместного проекта “Ростелекома” и Hezzl — важный показатель стратегического партнерства в сфере мобильного гейминга. Это сотрудничество подчеркивает наше общее желание развивать игровой рынок и предлагать пользователям не только качественный контент, но и реализацию бизнес–задач “Ростелекома”. Игроков ждут современные игровые механики — от простых головоломок до сложных испытаний».

Чтобы принять участие и выиграть приз, нужно перейти в раздел «Игры» на сайте «Ростелекома» или в раздел «Бонус» в мобильном приложении «Мой Ростелеком», а затем выбрать игру.

В программе лояльности «Бонус» каждому участнику присваивается определенный статус в зависимости от количества подключенных услуг. Бонусы можно накапливать за оплату сервисов оператора и партнеров программы, а затем обменивать их на специальные предложения. За регистрацию в программе абоненты сразу получают 200 бонусов. Их количество можно накапливать теперь и за счет участия в мобильных играх.

Отслеживать бонусы абоненты могут в обновленном личном кабинете мобильного приложения «Мой Ростелеком». Через него клиенты совершают 270 млн операций в месяц, управляя услугами и решая свои задачи полностью дистанционно, не прибегая к услугам операторов контакт-центров. Всего в приложении доступно более 130 разных операций.

Подробная информация о программе лояльности «Ростелекома» — на сайте rt.ru в разделе «Бонус».