Четверг, 14 ноября, 2024
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Лолита честно рассказала о ЧП после пластической операции

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Алексей Самохин
Изображение от bristekjegor на Freepik

Сегодня Лолите Милявской исполнился 61 год. Она продолжает активно гастролировать. Лолита откровенно рассказывает, что несколько раз прибегала к пластической хирургии, чтобы сохранить молодость, пишет «Московский комсомолец».

Сама артистка признается: «Я два раза делала блефаропластику — из-за грима веки начинают растягиваться. Да и по возрасту уже пора было». Еще одно вмешательство потребовалось из-за генетического строения подбородка: «У меня двойной подбородок, и мой хирург Андрюша Искорнев его исправил. Правда, он посоветовал не петь 20 дней, но я не выдержала». Уже через 10 дней Лолита отправилась на гастроли, и это привело к неожиданному ЧП — внутри подбородка лопнула одна из нитей, о чем она узнала позже, когда хирург заметил это на съемке.

На данный момент певица не планирует больше операций, считая их уместными только в случаях реальной необходимости. Она делится своим подходом к уходу: «Я делаю инъекции, когда организм требует, обычно раз в девять месяцев».

Певица также отмечает, что хороший врач порой отговаривает от операций: «Мой хирург часто убеждает клиенток отказаться от вмешательства, особенно когда приходят совсем молодые девушки, которые видят фото в глянце и хотят выглядеть так же».

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