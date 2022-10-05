Среда, 5 октября, 2022
Татьяна Проводина

Любимым учителям…

На главнуюНовости Рязани

Наверное, самый известный профессиональный праздник в нашей стране – это День учителя. В этот день педагоги принимают поздравления от руководства, коллег, учеников и их родителей. Им желают  здоровья и успехов в нелегком труде, вручают букеты цветов, подарки. Так и сегодня, 5 октября, в Вослебовском ДК Скопинского района чествовали представителей самой благородной профессии на земле.

Любимым учителям…
Любимым учителям…
Любимым учителям…
Любимым учителям…

В  этот день они были награждены региональными, муниципальными и ведомственными наградами. Много теплых слов в адрес виновников торжества прозвучало со сцены зала.

Церемонию награждения разбавила насыщенная концертная программа.

Любимым учителям…
Любимым учителям…
Любимым учителям…

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