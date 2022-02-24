Любимову доложили о причинах проволочек в ремонте ДШИ в Новомичуринске

На совещании по реализации в Рязанской области нацпроекта «Культура», которое состоялось 24 февраля, губернатор Николай Любимов потребовал доложить о действиях, предпринимаемых в ситуации с ремонтом детской школы искусств в Новомичуринске. В прошлом году ремонт объекта затянулся, дети не смогли во время приступить к занятиям.

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Глава администрации Пронского района Александр Шаститко сообщил, что причиной проволочек стал недобросовестный подход подрядчика к проведению капремонта. Организация выиграла аукцион, одна стоимость работ во время проведения аукциона была занижена на 30%.

– Начало работ было активным, но по истечении полутора месяцев они начали постепенно прекращаться. Использовав необходимые пункты в договоре, касающиеся срыва работ, мы провели процедуру расторжения контракта, – пояснил Шаститко.

Продолжили ремонт новые подрядные организации. Однако выполнить весь необходимый объём ремонт к старту нового учебного года не удалось. Сейчас для продолжения ремонта требуется дополнительное финансирование.

– В настоящее время мы определили необходимые виды работ для завершения капремонта.. Сводно-сметный расчет на завершение капремонта школы готов, мы планируем передать его для проведения оценки достоверности цены до первого марта. Предполагаем сдать школу в эксплуатацию до 25 августа, – сказал глава администрации Пронского района.

Завершить ремонт Николай Любимов порекомендовал с опережением срока. Он отметил, что нельзя допустить, чтобы дети начали новый учебный год не вовремя. Работы он поручил завершить до 20 августа.