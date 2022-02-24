Любимову доложили о причинах проволочек в ремонте ДШИ в Новомичуринске

На совещании по реализации в Рязанской области нацпроекта «Культура», которое состоялось 24 февраля, губернатор Николай Любимов потребовал доложить о действиях, предпринимаемых в ситуации с ремонтом детской школы искусств в Новомичуринске. В прошлом году ремонт объекта затянулся, дети не смогли во время приступить к занятиям.
Глава администрации Пронского района Александр Шаститко сообщил, что причиной проволочек стал недобросовестный подход подрядчика к проведению капремонта. Организация выиграла аукцион, одна стоимость работ во время проведения аукциона была занижена на 30%.
Продолжили ремонт новые подрядные организации. Однако выполнить весь необходимый объём ремонт к старту нового учебного года не удалось. Сейчас для продолжения ремонта требуется дополнительное финансирование.
Завершить ремонт Николай Любимов порекомендовал с опережением срока. Он отметил, что нельзя допустить, чтобы дети начали новый учебный год не вовремя. Работы он поручил завершить до 20 августа.