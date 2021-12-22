Любимов потребовал до 1 января представить план улучшения уличного освещения Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального правительства 21 декабря потребовал представить пути решения проблемы уличного освещения в Рязани до 1 января.
Глава региона напомнил о жалобах рязанцев. Люди говорят, что светильники неяркие, часть из них не работает. Даже на центральных улицах.
Ранее мэрия представила план решения проблемы, но только летом.
Любимов попросил Елену Сорокину представить не просто план, а такое решение, которое не стыдно показать рязанцам. Версию, «которая не будет похожа на то, что они читают в ответах администрации в социальных сетях».
Для работы губернатор попросил использовать конкретные предложения депутатов гордумы, высказанные ими 20 декабря на заседании комитета по ЖКХ.
Любимов считает, что депутатский корпус надо активнее включать в работу по решению городских проблем.