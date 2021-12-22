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Среда, 22 декабря, 2021
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Любимов потребовал до 1 января представить план улучшения уличного освещения Рязани

7info

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального правительства 21 декабря потребовал представить пути решения проблемы уличного освещения в Рязани до 1 января.

Глава региона напомнил о жалобах рязанцев. Люди говорят, что светильники неяркие, часть из них не работает. Даже на центральных улицах.

Ранее мэрия представила план решения проблемы, но только летом.

— В Рязани сейчас, а не летом, восход солнца в 9 утра, а закат в 16 часов дня. У нас сегодня ночь 16 часов в сутки. Вот это мы с вами точно изменить не можем, в отличие от инфраструктуры уличного освещения, — приводит слова главы региона пресс-служба правительства.

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Любимов попросил Елену Сорокину представить не просто план, а такое решение, которое не стыдно показать рязанцам. Версию, «которая не будет похожа на то, что они читают в ответах администрации в социальных сетях».

Для работы губернатор попросил использовать конкретные предложения депутатов гордумы, высказанные ими 20 декабря на заседании комитета по ЖКХ.

Любимов считает, что депутатский корпус надо активнее включать в работу по решению городских проблем.

— Просто менять лампы освещения — неэффективно. Должа быть целостная картина того, как и что предстоит сделать, как будет развиваться уличное освещение в городе, — сказал глава региона.

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