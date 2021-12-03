Любимов подписал распоряжение о присвоении четырём населённым пунктам Кораблинского района звания «Рубеж воинской доблести»

— Каждый из этих населенных пунктов, безусловно, достоин носить это Почетное звание. Оно присвоено за мужество, стойкость и самоотверженность кораблинцев и всех воинов, которые защищали в годы Великой Отечественной войны эти населенные пункты от врага в ходе Битвы за Москву, — заявил глава региона.