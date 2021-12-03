Любимов подписал распоряжение о присвоении четырём населённым пунктам Кораблинского района звания «Рубеж воинской доблести»

Четырём населённым пунктам Кораблинского района присвоено региональное звание «Рубеж воинской доблести». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Речь идёт о городе Кораблино, селе Яблонево, деревнях Новосёлово и Николаевка.
Он добавил, что регион гордится каждым рязанцем, мужественно и бесстрашно воевавшим с врагом.
Отметим, что 3 декабря в Рязани прошли мероприятия, приуроченные к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву, а также ко Дню неизвестного солдата. Участие в них приняли губернатор Николай Любимов, депутат Госдумы Дмитрий Хубезов, представители органов власти, силовых структур и ведомств, активисты общественных организаций, неравнодушные граждане.