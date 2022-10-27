«LIVE пятница»: в «М5 Молл» будет звучать неоклассика

В пятничный вечер, 28 октября, в рязанском «М5 Молл» будет звучать фортепианная неоклассика. В этот раз «LIVE пятница» представляет гостей проекта — тандем композитора Андрея Синецкого и Dj KinKeyt.

В программе вечера необычное прочтение культовых рок-хитов от Bon Jovi, Стинга, «крестного отца хеви-метал» Оззи Озборна, группы Metallica. Гости «LIVE пятницы» услышат также знаменитое Libertango или «Танго Свободы» выдающегося аргентинца Астора Пьяццоллы. На молловском вечере Андрей Синецкий исполнит и собственные фортепианные произведения. Послушать Андрея Синецкого, а также диджей-сет от Dj KinKeyt можно будет уже в ближайшую пятницу. Место встречи и время на проекте «LIVE пятница» прежние: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл», с 18:30 до 20:30. Концерт в двух отделениях с антрактом.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальной сети ВКонтакте и на канале в Telegram, на сайте и в мобильном приложении.

Мероприятие без возрастных ограничений

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