Лишённый прав пьяный водитель устроил ДТП на улице Новосёлов в Рязани

На улице Новосёлов в Рязани лишённый прав пьяный водитель устроил ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

16 июля в 06.50 у дома № 42 68-летний рязанец, управляя автомобилем Kia Spectra («Киа Спектра»), по предварительной информации, совершил наезд на стоявший автомобиль ВАЗ-2110 с прицепом. После этого иномарку отбросило на соседнюю полосу в Renault Megane («Рено Меган»).

Виновнику аварии потребовалась помощь врачей.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются