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Четверг, 29 июля, 2021
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Липчанам пообещали подарить бутылку за прививку от коронавируса

Никита Брыкин
Липчанам пообещали подарить бутылку за прививку от коронавируса
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Жители Добровского района могут получить сувениры за прохождение вакцинации от коронавируса, пишет портал «Город 48».

Глава администрации Анатолий Попов заявил о старте акции #ПрививкаДобро, в рамках которой липчан ждут бутылки для напитков.

 

«В период до 9 августа жители района, сделав прививку от COVID-19, получат в подарок бутылочки: спортивную для воды и бутылку с водой местного производителя», – пояснил Попов.

Подчеркивается, что инициатива реализуется для поддержки прививочной кампании и информирования населения о необходимости вакцинации.

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