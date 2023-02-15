Life Pay выпустила приложение, которое превращает компьютер в кассу

Компания Life Pay представляет приложение “Windows Клиент” для управления работой кассы на привычном компьютере. С ним можно формировать чеки на своем рабочем ПК, просто подключив к нему фискальный регистратор. Таким образом бизнес может отказаться от покупки смарт-терминала или специального микрокомпьютера для связи ПК и кассы, что позволит снизить издержки.

Стоимость микрокомпьютера с начала октября поднялась на 30% и сейчас составляет более 12 000 рублей. К тому же, производители микрокомпьютеров заявляют об отсутствии комплектующих и проблемах с логистикой, что затрудняет покупку и корректную работу. С решением от Life Pay лишних затрат и проблем с эксплуатацией бизнесу удастся избежать.

Приложение работает на ОС Windows с кассами АТОЛ и позволяет бесшовно объединить их с ПК в единую систему. Подключить кассу возможно по стандартному USB-порту. На кассе также возможно фискализировать и платежи через интернет — при подключении облачной кассы.

Приложение “Windows Клиент” поддерживает интеграцию с CRM-системами: YClients, U-ON.Travel, RetailCRM и другими.