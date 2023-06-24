Лидеры общественных мнений  Рязанской области прокомментировали действия  ЧВК «Вагнер»

Пешков Николай Викторович — заместитель председателя Совета ветеранов Рязанской области, подполковник Воздушно-десантных войск:

— Я полностью поддерживаю действия Президента Российской Федерации относительно ситуации, сложившейся с ЧВК «Вагнер».

Считаю, что этот вопрос нужно решать мирным путем, не доводя до критической ситуации.

Костров Александр Николаевич- председатель правления Рязанской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане, руководитель Рязанского областного отделения Всероссийского общественного Движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство».

— Ситуация в мире сейчас тяжёлая. Мы, ветераны, ценим подвиг ЧВК-Вагнер при освобождении Бахмута, но возмущены сегодняшними действиями, направленными на подрыв власти в такое сложное время -во время проведения специальной военной операции.

Мы считаем, что это предательский удар в спину со стороны руководителя ЧВК-Вагнер.

Вооружённый бунт должен быть подавлен!

Надеемся, что ребята из ЧВК-Вагнер обладают светлым умом и не поднимут оружия.

Призываем не оказывать сопротивления!

Наталья Гришина — выдающийся российский деятель культуры.

— Дорогие друзья!

Мы вместе с Президентом! Мы вместе с теми, кто бьется там, на фронте за честь, свободу и независимость нашей Родины!

Я уверена, что мы проявим мудрость, мужество и ответственность пред лицом этого испытания и не поддадимся на провокации предателей и тех, кто толкает страну к Гражданской войне. Этого нельзя допустить! Нельзя предать тех, кто бьется за Россию , за ее идеалы и ценности ! Сегодня мы как никогда должны быть вместе с Армией, нашими воинами, нашим Президентом!

И тогда Победа будет за нами!

Роман Захаров — председатель Общественного Совета Отцов при уполномоченном по правам ребёнка Рязанской области.

-Я не могу принять то, что сейчас происходит. Когда мы в прямом смысле ведем войну на выживание, когда на счету все ресурсы от материального до человеческого, когда мы теряем лучших из нас, штурмовики «Вагнера» могли бы стать авангардом нашего будущего контрнаступления.



Вместо этого их втягивают в грязную политическую игру, которая грозит катастрофическими последствиями для государства. Ставить сегодня личные обиды и амбиции выше общей цели — это работать против интересов страны.



В сложный момент для страны не должно быть чьей-то стороны. Сейчас есть сторона противника и сторона России во главе с Верховным Главнокомандующим. И я — на стороне России и нашего Президента.

Сенатор от Рязанской области, экс-губернатор Николай Любимов .

— Мы не должны давать ни малейшего шанса расколоть российское общество. Не должны допускать никаких сомнений в верности курса Президента. У нас сильный лидер, сильная страна, сильные люди. Уверен, решающая роль – за национальным объединением вокруг главы государства.