Воскресенье, 15 января, 2023
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Личный экстрасенс Бориса Ельцина дал свой прогноз на 2023 год

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Личный экстрасенс бывшего президента Российской Федерации Бориса Ельцина Виталий Боград представил свой сценарий 2023 года. По его прогнозам, россиян ждут серьёзные изменения, многие из которых станут приятным шоком.

В интервью om1 Боград отметил, что в период тяжёлого экономического и геополитического кризиса Россия выбрала свой путь развития, и в этом для страны есть большие перспективы. За счёт кардинальных перемен в ближайшие годы люди в развивающихся государствах, которые были ущемлены богатыми странами, смогут улучшить своё финансовое положение.

Чтобы повысить уровень своей жизни, Боград советует россиянам обратиться к точным наукам. Особенно востребованными в скором времени станут сферы строительства, инженерии, математики.

Людям трудоспособного возраста провидец советует работать на благо Отечества, а пожилым россиянам – с благодарностью принимать происходящие изменения и радоваться им.

Ранее свой прогноз на 2023 год представил известный астролог Павел Глоба.

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