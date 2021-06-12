Личное банкротство — как путевка в комфортную жизнь?

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В повседневной жизни мы регулярно берем на себя финансовые обязательства, будь то кредиты всех видов, оплата товаров или услуг, различные штрафы, или же выдача денег наемным работником, если речь идет о предпринимательской деятельности. Но иногда у человека не получается рассчитать свои силы, он заболел, либо потерял работу, имеет проблемы с бизнесом и просто не в состоянии погасить долги, даже используя все свои ресурсы.

Казалось бы, положение безвыходное, но закон дает шанс гражданину сохранить лицо. Каждый россиянин имеет право признать себя банкротом. Сделать это не так просто, но если воспользоваться алгоритмом, который вы можете найти в этом небольшом обзоре, то выйти с честью из патовой ситуации вполне реально.

Приметы финансового краха

Физическое лицо может стать банкротом, если имеет задолженность от 300 000 рублей, имущества для расчета с кредиторами недостаточно, дохода не хватает на оплату кредитов и обеспечение семьи одновременно, просрочки по кредитам уже начались или вы понимаете, что скоро вы начнете их допускать

Для начала заявление о банкротстве нужно направить в арбитражный суд и выбрать специалиста ,который будет управлять всем процессом. Фирм, предлагающих такие услуги, в Рязани работает немало.

В заявлении необходимо указать:

причины банкротства;

трудовой статус;

семейный статус, наличие иждивенцев;

количество и объем задолженностей, их расшифровку;

список кредиторов — банков, микрофинансовых организаций и частных лиц, с адресами и указанием места регистрации (центрального офиса для юр лиц);

опись имущества, которое принадлежит вам;

Заявление подается в Арбитражный суд по месту регистрации или проживания.

Кроме того необходимо представить:

свидетельства о праве собственности на имущество;

данные о счетах и банковских картах;

сведения о трудоустройстве и доходах или справку из центра занятости о постановке на учет;

личные документы: копии паспорта, СНИЛС, свидетельства о вступлении в брак и о расторжении, свидетельства о рождении детей;

другие бумаги, которые имеют отношение к банкротству: например, медицинские справки, выписки, если вы вследствие болезни не могли рассчитаться по кредитам, и другое;

документацию о кредитах и других задолженностях, судебные решения и постановления приставов, если были суды.

Имущество на весах Фемиды

Понятно, что у будущего банкрота безрадостное финансовое положение, но эта малоприятная процедура предполагает некоторые расходы.

В частности необходимо заплатить 25 000 рублей на депозит суда — это вознаграждение для финансового управляющего,300 рублей госпошлины.

Отметим ,что реквизиты в каждом регионе свои, указаны на официальных сайтах Арбитражных судов.

25 тысяч для управляющего не при подаче заявления, а позже, – поясняет эксперт по финансовой несостоятельности Семен Пекалов. Сумма должна быть внесена не позже первого судебного заседания. Через 1-2 месяца после подачи пакета документов будет назначено заседание по банкротству. Время его проведения зависят от загруженности суда.

На первом заседании суд выясняет финансовое положение должника, обстоятельства банкротства. Также официально назначает финансового управляющего и определяет, какую процедуру вводить: реструктуризацию долга или реализацию имущества.

Чаще всего суд назначает распродажу имущества. Срок процедуры 6 месяцев, при необходимости она продлевается.

По существующим правилам, квартира, дом, или иное жилое помещение, в котором должник постоянно проживает, не продается. Правда, Конституционный суд в апреле 2021 года сделал оговорку, что единственное жилье не должно быть избыточным по площади и не должно приобретаться после того, как человек уже влез в долги.

При сочетании этих двух факторов суд по инициативе кредиторов может вынести решение о продаже единственного жилья. Взамен кредиторы должны купить должнику квартиру с площадью согласно нормам социального найма в данном регионе.

Например, если норма — 18 квадратных метров на человека, то на семью должника из трех человек должна быть приобретена квартира в 54 кв. метра.

Родственники и друзья банкрота вправе участвовать в торгах, а супруга может в приоритетном порядке выкупить половину совместно нажитого имущества, и тогда семейные ценности останутся с вами, — разъясняет Семен Пекалов

Менеджер особого назначения

Как мы уже отметили, процессом будет руководить арбитражный управляющий. Должник обязан обеспечить ему доступ к имуществу, передать документы , банковские карты и счета в распоряжение управляющего и, естественно, поддерживать с ним контакт.

Управляющий вправе проверить все сделки с имуществом подопечного за последние несколько лет. Не исключено, что потенциальный банкрот мог избавиться от своего имущества продав его близким родственникам за смешную цену.

После проведения всех необходимых мероприятий назначается дата последнего заседания. Суд рассматривает отчеты управляющего, и принимает решение списать долги.

В целом на банкротства через суд потребуется 8-9 месяцев. Иногда дела тянутся по 1,5-2 года.

Плюсы и минусы нового статуса

После завершения судебной процедуры человек не сможет повторно объявить банкротство: в течение 5 лет после судебной процедуры, оформляя кредит, он в течение 5 лет должен информировать банк о пройденном банкротстве;

Признанный банкротом не сможет в течение 3 лет стать генеральным директором, войти в Совет директоров или иным способом управлять юридическим лицом, а руководителем банка нельзя быть в течение 10 лет.

Если банкротом стал индивидуальный предприниматель , то в течение 5 лет он не сможет снова заниматься такой деятельностью.

Кроме запрета быть директором предприятия и учредителем юрлица, банкротство не несет ограничений по трудоустройству. Можно работать кем угодно, например, стать депутатом или попробовать себя в роли писателя. Банкротство не означает запрета на профессию. А вот запрет на выезд в другую страну вполне реален.

По мировому соглашению может быть предусмотрено как прощение долга, так и его погашение в определенном порядке, возможно, с дисконтом.

У банкротства есть и другие плюсы: задолженность перестает расти, а штрафы и неустойки замораживаются, исполнительное производство по имеющимся судебным решениям прекращается, в случае успешного завершения банкротства применяется освобождение от финансовых обязательств.

В этом обзоре мы говорим о судебной процедуре банкротсва. С конца прошлого года возможен и бессудебный путь, но он используется редко, так как предполагает, что у заявителя нет ни имущества ,ни дохода для расчета с должниками.

Судебное и внесудебное банкротство можно пройти спокойно и без рисков, обратившись к опытным юристам. Перед тем как оформить заявление, специалисты внимательно проанализируют вашу ситуацию, обстоятельства, предоставят необходимые рекомендации.

Безусловно, как бы не была сложна финансовая ситуация, следует сопоставить плюсы и минусы процедуры банкротства, перед тем, как принимать решение о ее начале.