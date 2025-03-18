Лесные пожары в Рязанской области помогают обнаружить видеокамеры

Павел Малков принял участие в совещании под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева. На собрании обсудили подготовку к пожароопасному периоду.

Пожароопасный сезон в Рязанской области начался 15 марта. В регионе определили объекты, где чаще других возникают лесные пожары, по ним подготовили план тушения. Аэромобильная группа и опорные пункты для тушения крупных пожаров готовы среагировать на происшествия. Всего для тушения лесных пожаров привлекли более 4 тысяч человек и более 1200 единиц техники.

«Планируем прочистить более 2,5 тыс. км противопожарных минерализованных полос и проложить ещё 309 км таких полос. Приведём в порядок 224 км просек и 91 км лесных дорог», — пообещал Павел Малков.

Круглосуточно в области работает диспетчерская служба «Пожлеса». Видеокамеры системы раннего обнаружения возгораний «Лесной дозор» охватывают 98% гослесфонда. Используются также космический мониторинг и беспилотники.