«Леруа Мерлен» сменит название в России на «Лема́на ПРО»

Сеть магазинов «Леруа Мерлен» в России сменит название на «Лемáна ПРО», сообщает ТАСС.

Брендом Leroy Merlin владеет французская компания Adeo. В 2023 году фирма передала управление магазинами на территории РФ российскому менеджменту. Теперь принято решение о ребрендинге.

Ребрендинг пройдёт не одномоментно: первые магазины с новыми вывесками появятся до конца 2024 года, полностью завершится преобразование в 2025 году.

Ребрендинг включает замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля.

Напомним, что гипермаркет «Леруа Мерлен» работает и в Рязани.