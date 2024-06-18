«Леруа Мерлен» сменит название в России на «Лема́на ПРО»

Сеть магазинов «Леруа Мерлен» в России сменит название на «Лемáна ПРО», сообщает ТАСС.
Брендом Leroy Merlin владеет французская компания Adeo. В 2023 году фирма передала управление магазинами на территории РФ российскому менеджменту. Теперь принято решение о ребрендинге.
Ребрендинг пройдёт не одномоментно: первые магазины с новыми вывесками появятся до конца 2024 года, полностью завершится преобразование в 2025 году.
Ребрендинг включает замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля.
Напомним, что гипермаркет «Леруа Мерлен» работает и в Рязани.