Лепс рассказал о череде странных смертей половины семьи и опасной болезни

Григорий Лепс, народный артист РФ, поделился в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» трагическими подробностями из своей жизни. Он рассказал, что половина его семьи ушла из жизни не своей смертью, пишет «Московский комсомолец».

По словам Лепса, несколько членов его семьи погибли в результате трагических обстоятельств: кто-то разбился в автокатастрофе, кого-то сбил автомобиль, кого-то убили бандиты.

Особенно певец отметил историю своего отца, Виктора Антоновича, который работал на Сочинском мясокомбинате. В 1986 году мужчину сбила машина после того, как он покинул ресторан, где Лепс тогда выступал. Певец неделю искал отца по больницам, пока милиция не сообщила, что тело обнаружили в морге.

Лепс также рассказал о своей тяжелой болезни — панкреонекрозе, который едва не оборвал его жизнь. Из 11 человек, лежавших с ним в палате, выжили только он и еще один пациент.

Процесс восстановления занял около шести месяцев. Лепс отметил, что причина болезни связана с чрезмерным употреблением алкоголя, подчеркнув: «Пить надо меньше».