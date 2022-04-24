Легковой автомобиль снёс бетонный столб в Касимовском районе

В посёлке Сынтул Касимовского района легковой автомобиль снёс бетонный столб и въехал на территорию частного дома. Фото опубликовала группа «Типичный Касимов».
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Подробности ДТП неизвестны, официальная информация выясняется.
В посёлке Сынтул Касимовского района легковой автомобиль снёс бетонный столб и въехал на территорию частного дома. Фото опубликовала группа «Типичный Касимов».
Подробности ДТП неизвестны, официальная информация выясняется.
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