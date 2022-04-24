12.4 C
Рязань
Воскресенье, 24 апреля, 2022

Легковой автомобиль снёс бетонный столб в Касимовском районе

spot_img
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

Легковой автомобиль снёс бетонный столб в Касимовском районе

7info

В посёлке Сынтул Касимовского района легковой автомобиль снёс бетонный столб и въехал на территорию частного дома. Фото опубликовала группа «Типичный Касимов».

- Реклама -

Подробности ДТП неизвестны, официальная информация выясняется.

Легковой автомобиль снёс бетонный столб в Касимовском районе
Легковой автомобиль снёс бетонный столб в Касимовском районе
Легковой автомобиль снёс бетонный столб в Касимовском районе

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяПропавшего в Касимове мужчину нашли в Пасхальную ночь
Комментарии для сайта Cackle