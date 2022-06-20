Лечение никотиновой зависимости предлагают включить в ОМС

Такое предложение в рамках форума в Петербурге высказал глава отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Давид Заридзе, – пишут «Ведомости». Специалист считает, что помимо запрета на курение в общественных местах и антитабачной пропаганды необходимы и другие меры.

Заридзе предлагает создать сеть центров для лечения табачной зависимости и оказывать такую помощь бесплатно.

Давид Заридзе: «Никотиновая зависимость – это болезнь, она фигурирует в Международной классификации болезней ВОЗ»

Эксперты отрасли на запрос «Ведомостей» напомнили, что в настоящее время лечение от никотиновой зависимости может быть бесплатным, но за счёт средств регионов. По мнению специалистов, ситуацию бы изменила возможность для граждан обращаться за такой помощью в свои поликлиники по ОМС.

Подобное предложение уже высказывал в 2020 году депутат Госдумы Борис Менделевич. Единоросс предлагал разработать в рамках ОМС систему, включающую психотерапию и фармакологию.

В прошлом году кабинет министров утвердил дорожную карту по реализации концепции госполитики в области противодействия табакокурению до 2035 года. Цель документа — снизить число курильщиков в России до 21% от населения.