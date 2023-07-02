ЛДПР определилась с кандидатами на выборах в Рязанскую городскую Думу

В субботу, 1 июля, состоялась конференция Рязанского регионального отделения ЛДПР, сообщает группа отделения ВКонтакте.

Во время конференции, прошедшей в отеле «Амакс», определены кандидаты на выборах, которые пройдут 10 сентября, в том числе в Рязанскую городскую Думу.

Известно, что в заседании принял участие депутат Госдумы Владимир Сипягин.

Имена кандидатов пока не сообщаются. По информации телеграм-канала «Рязинформбюро», в списках на выборы в гордуму нет бывшего заместителя главы администрации Рязани Владимира Бурмистрова.

Евгений Мясин выдвинут на дополнительных выборах в Рязанскую облдуму по избирательному округу № 10.