КВН в российских вузах получит поддержку Минобрнауки

— Мы очень долго ждали этого события, — отметил Жеглов. — работа над соглашением велась несколько лет. Отрадно, что ректорам вузов будет сподручнее поддерживать молодых, талантливых студентов. Наличие команды КВН может стать одним из критериев оценки эффективности деятельности учебного заведения.

Мы надеемся, на перезагрузку отношения к популярной в России игре. АНО «Центр развития КВН» вместе с Рязанским госуниверситетом имени Есенина второй год реализует проект «Интеллект плюс талант». Со следующего года абитуриенты смогут получить до пяти дополнительных баллов при поступлении, став лауреатом конкурса. Также будет выплачиваться творческая стипендия от вуза.