КВН в российских вузах получит поддержку Минобрнауки

Минобрнауки поддержит движение КВН в российских вузах. Соответствующее соглашение 24 ноября подписали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент телевизионного творческого объединения «АМИК» Александр Масляков.
Стороны договорились совместно:
- повышать интерес студентов к добровольческой деятельности, в том числе в сфере культуры и творчества, креативных индустрий.
- способствовать развитию навыков soft skills и творческой самореализации студентов.
- создавать условия для раскрытия потенциала активной творческой молодёжи и вовлекать студентов в социально полезную деятельность.
- поддержать движение Клуба весёлых и находчивых в российских вузах.
Подписание соглашения прокомментировал региональный представитель Международного союза КВН, генеральный директор АНО «Центр развития КВН» Алексей Жеглов.