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Четверг, 25 ноября, 2021
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КВН в российских вузах получит поддержку Минобрнауки

7info

Минобрнауки поддержит движение КВН в российских вузах. Соответствующее соглашение 24 ноября подписали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент телевизионного творческого объединения «АМИК» Александр Масляков.

Стороны договорились совместно:

  • повышать интерес студентов к добровольческой деятельности, в том числе в сфере культуры и творчества, креативных индустрий.
  • способствовать развитию навыков soft skills и творческой самореализации студентов.
  • создавать условия для раскрытия потенциала активной творческой молодёжи и вовлекать студентов в социально полезную деятельность.
  • поддержать движение Клуба весёлых и находчивых в российских вузах.

Подписание соглашения прокомментировал региональный представитель Международного союза КВН, генеральный директор АНО «Центр развития КВН» Алексей Жеглов.

— Мы очень долго ждали этого события, — отметил Жеглов. — работа над соглашением велась несколько лет. Отрадно, что ректорам вузов будет сподручнее поддерживать молодых, талантливых студентов. Наличие команды КВН может стать одним из критериев оценки эффективности деятельности учебного заведения.

Мы надеемся, на перезагрузку отношения к популярной в России игре. АНО «Центр развития КВН» вместе с Рязанским госуниверситетом имени Есенина второй год реализует проект «Интеллект плюс талант». Со следующего года абитуриенты смогут получить до пяти дополнительных баллов при поступлении, став лауреатом конкурса. Также будет выплачиваться творческая стипендия от вуза.

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