Квартиры под ключ: первые фотоотчёты программы «Быстрый ремонт»в ЖК «Еврокласс-1»

Собственники уже оценили работу строительных бригад и поделились фотографиями готового ремонта от «Зелёного сада».

Квартиры под ключ — с финишной отделкой и актуальным гармоничным дизайном — идеальный вариант для тех, кто хочет сэкономить деньги, нервы и отметить новоселье как можно раньше после подписания акта приёма-передачи недвижимости.

ГК «Зелёный сад» — первый в Рязани застройщик, который предложил своим клиентам формат квартир с финишной отделкой по дизайн-проектам, разработанным профессиональным бюро. При этом универсальное комплексное решение может стать индивидуальным: наши дизайнеры помогут определиться с выбором и подберут другие оттенки по желанию клиента без изменения стилистики проекта. Так, например, вместо стандартного для стиля «Эколофт» тёмного оттенка в одной из квартир «Еврокласс-1» клиенты выбрали для кухни и комнаты голубой и лиловый цвета.

Почему выбрать «Быстрый ремонт» от «Зелёного сада» выгоднее, чем заниматься отделкой самостоятельно:

Программа поможет сэкономить до 450 000 рублей. Цены на работы и материалы ниже среднерыночной на 30 %, приобретать инструменты не нужно — проверенные бригады используют собственное профессиональное оборудование.

Качество материалов и выполненных работ тщательно проверяет строительный надзор, а каждый этап по желанию согласовывают с клиентом. Гарантия на ремонт — 3 года.

Быстрый переезд после старта работ. Сэкономленные время и деньги можно потратить на выбор мебели в квартиру.

Ипотека и вычеты. Не нужно копить на ремонт или растягивать работы на долгие месяцы. Включите итоговую стоимость в ипотеку, а потом получите налоговый вычет как с покупки жилья.

Несколько вариантов дизайна на выбор. Универсальные стили помогут реализовать любые авторские задумки и останутся актуальными на долгие годы вперёд.

Получить полную информацию и стать участником программы «Быстрый ремонт» можно в отделе по работе с клиентами ГК «Зелёный сад» в Рязани на Солотчинском шоссе, 2 и по телефону: +74912 77 77 77.