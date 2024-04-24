Кузя вернётся в продолжении сериала «Универ» на ТНТ

13 мая в 20:00 на ТНТ стартует долгожданное продолжение одного из культовых проектов канала и всего российского ТВ в целом. «Универ» — самый продолжительный российский ситком в истории — возвращается. Новый сериал, который продолжит историю героев оригинального «Универа» и «Новой общаги», получил название «Универ. 13 лет спустя» (16+). События нового комедийного сериала ТНТ и Comedy Club Production развернутся через три года после истории, рассказанной в проекте «Универ. 10 лет спустя». Зрителей ждёт множество сюрпризов, главный из которых — возвращение Эдуарда «Кузи» Кузьмина в исполнении актёра Виталия Гогунского.

В новом сериале каждого из героев «Универа» ждёт эмоциональная встряска. Только-только оправившийся после потери Кристины Антон (Станислав Ярушин) окончательно теряет веру в любовь и романтику и живёт в своё удовольствие: управляет пабом и заводит лёгкие романы на одну ночь. Однако в его жизни неожиданно появляется 15-летняя дочь (Мария Лобанова), у которой больше нет других родственников. Антону приходится сделать резкий скачок из жизни бизнесмена и ловеласа в амплуа ответственного родителя девочки-подростка.

Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская) разводятся, однако Майкл никак не может это принять, поэтому отчаянно пытается вернуть бывшую жену, не пренебрегая никакими методами. А Валя (Александр Мартынов) и Маша (Анна Хилькевич) страдают из-за отсутствия денег, потому что научный проект Валентина лишается большей части финансирования. Однако неожиданно на горизонте появляется отличный вариант новой работы для Маши, который может обернуться для её семьи настоящей катастрофой.

Наконец, неожиданно для всех бывших соседей по общаге на горизонте объявляется Кузя (Виталий Гогунский). Однако он больше не тот простоватый каратист, каким его помнят друзья. Кузя теперь — неприлично богатый бизнесмен, создавший собственную «пельменную империю». Теперь он живёт в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения — вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит.

К своим ролям в сериале «Универ. 13 лет спустя» вернутся: Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и Виталий Гогунский. Продюсеры проекта: Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин и Таймураз Бадзиев. Креативные продюсеры: Евгений Соболев, Антон Колбасов, Артем Гончаров и Сергей Кинстлер, исполнительный продюсер — Алан Батаев. Режиссёр проекта — Семён Литовчин.

Виталий Гогунский, актер: «Было немного волнительно возвращаться после 11-летнего перерыва, но в то же время появился новый опыт, появились новые грани и в моей жизни, и в роли Кузи, который всё это время жил в Агаповке, где успел разбогатеть и стать олигархом. Я, честно говоря, давно не испытывал такого азарта, ждал каждый съёмочный день, легко просыпался в шесть утра. Это первый признак того, что я хотел идти на площадку. Было прекрасно вернуться после такого перерыва, да еще и олигархом, да еще и в любимый „Универ“. Это были самые приятные съёмки. Я сам с нетерпением жду выход сериала и всем желаю приятного просмотра!»

Анна Хилькевич, актриса: В новом сезоне Маша покажет разные стороны своего характера, которые раньше зритель мог не замечать. Наряду с ее инфантилизмом и каким-то потребительским отношением к жизни, мы увидим, что у всего есть своя причина. Маша теперь — семейная, у нее дети, бытовые заботы и отсутствие внимания от мужа, которое ей так необходимо как женщине. Тут-то Маша и проявит жесткость своего характера, стремление к развитию, реализации себя и своей карьеры. А в конце ей предстоит решить, что для нее важнее — постараться сохранить семью, несмотря на все трудности, или развивать свою карьеру и уйти к успешному бывшему. Ради такой развязки точно стоит смотреть новый сезон. Ну и конечно, чтобы увидеть, как изменились любимые персонажи за столько лет.

Станислав Ярушин, актер: «Наш новый сериал, как и „10 лет спустя“ — это уже не ситком, а полноценное кино — совсем другой формат. Лично для меня это более серьёзная и интересная работа, потому что в том жанре мы просуществовали много лет, а в этом только начинаем. Новое всегда интересно! Здесь у каждого героя собственные линии на сезон, которые разительно отличаются от того, что мы видели раньше. Так что я уверен, что сериал „Универ. 13 лет спустя“ вас не разочарует».

Антон Колбасов, автор сценария и креативный продюсер: «Я считаю, что сериал „Универ. 13 лет спустя“ имеет потенциал привлечь как фанатов оригинального „Универа“, так и абсолютно новую аудиторию. Возможность посмотреть на известных персонажей спустя 13 лет может заинтересовать и тех, кто не следил за первоначальным сериалом. К тому же, это новые сюжетные линии, новые персонажи, которые точно привлекут новых зрителей. Ну, и, конечно, все, кто ждал возвращения Кузи, будут пристально следить за сериалом».

Евгений Соболев, автор сценария и креативный продюсер: «Самым сложным для нас как для авторов было возвращение Кузи. Ведь его зритель не видел 11 лет с тех пор, как он уехал из общаги в Агаповку. В Кузе нужно было найти золотую середину. Он уже не тот глуповатый парнишка, а бизнесмен со своей пельменной империей. И одновременно нельзя было потерять того героя, который полюбился зрителям. В итоге удалось найти баланс между его привычной наивностью и новыми взрослыми качествами — хваткой, целеустремленностью, рассудительностью».

Возрастное ограничение: 16+.

Фото: ТНТ