Курсантка Академии ФСИН представит Рязань на конкурсе «Королева Студенчества – 2025»

Курсантка АПУ ФСИН Кристина Устинова представит Рязанскую область на Международном конкурсе «Королева Студенчества – 2025». Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанская область».

Международный конкурс соберет талантливых студентов из разных стран мира в Минске – столице Республики Беларусь. Каждый из них готов доказать, что он – лучший.

Кристина стала лауреатом ЦФО Всероссийского конкурса «Молодые лица страны – 2024», проходившего в декабре в Ставрополе. В 2023 году она выиграла региональный этап творческого конкурса «Мисс и Мистер Студенчество – 2023».

Желаем Кристине дальнейших побед!