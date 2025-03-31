Кто покинул шоу «Маска» после восьмого выпуска

В воскресенье, 30 марта, в эфир телекомпании НТВ вышел восьмой выпуск шестого сезона шоу «Маска» (16+). По итогам программы, её покинул Окунь.

По итогам голосования номинантами на вылет стали Боксер, Далматин и Окунь. Зрители в зале решили спасти Далматина, а жюри отдало предпочтение Боксеру. В результате шоу покинул Окунь.

Перед тем как снять маску, члены жюри высказали свои версии. Филипп Киркоров и Стас Костюшкин предположили, что под костюмом скрывается Ярослав Сумишевский, и оказались правы. Певец признался, что его голос фанаты узнали давно, несмотря на попытки выбрать для исполнения непривычный для себя репертуар.

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Кто остался в проекте

На данный момент участие в шоу продолжают:

Боксер

Вождь

Далматин

Огурчик

Сокол

Страус

Утка

Ранее организаторы раскрыли личности Коровки (Агата Муцениеце), Капибары (Эльдар Джарахов), Овечки (Ксения Бородина), Цыпленка (Александр Ревва), Богомола (Ольга Серябкина) и Быка (ВладиМир).

Следующий, девятый выпуск шоу «Маска», выйдет в эфир 6 апреля 2025 года.