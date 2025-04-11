Кто обманывает жителей Дубровичей?

Верить только в плохое и готовиться к худшему. Так уж сложилось, что наши люди быстрее и легче верят в плохое, и всегда находятся те, кто этим пользуется. Те, кто будет громко выкрикивать ничем не подтверждённые обвинения, запугивать и не давать мыслить разумно…

На днях в Дубровическом сельском поселении прошло собрание жителей, где обсуждали привоз грунта со строительства ЖК «Окская стрелка» на территорию местного военного полигона. Главным выступающим стал замруководителя рязанского отделения ВООПиК Игорь Кочетков. Он сделал несколько громких заявлений, которые ГК «Зелёный сад» считает необходимым опровергнуть.

Фейк № 1: «Тысячи тонн отходов уже захоронены и засыпаны чистым грунтом на территории полигона воинской части 41450. Незаконно создан полигон промышленных отходов».

Реклама

Правда: Работы на территории воинской части в районе села Дубровичи осуществляются по договору с командованием Московского военного округа. Привезённый грунт используется для подготовки полигона БПЛА, возведения отдельно стоящих валов, вододрома, противопожарного водоёма, валов безопасности и других нужд.

При этом в рамках договора используется только тот грунт, обращение с которым не требует лицензии (то есть исключительного 5-го класса). Именно он вывозится с территории бывшего шпалозавода и отправляется на полигон в Дубровичах. Это подтверждается товарно-сопроводительными документами и результатами лабораторных испытаний.

Фейк № 2: «Все договоры на вывоз грунта поддельные. Не понятно, какие фирмы вывозят грунт. Грунт раскидывается по территории области».

Правда: Генподрядчиком по проекту «Окская стрелка» является ООО «Строительные технологии». Для вывоза грунта была привлечена подрядная организация ООО «ЭКООКА», которая имеет лицензию на транспортировку отходов. «ЭКООКА» вывозит грунт 4 класса опасности на полигон МУП «Эколозащита», расположенный по адресу: г. Рязань, 192 км Окружной дороги М5. Соответствующий договор оказания услуг по размещению отходов № 50 был заключён в июле .2024 года.

Также в 2024 году в соответствии с проектом рекультивации для вывоза с территории «Окской стрелки» грунтов 3-4 классов опасности привлекались несколько лицензированных подрядчиков. Копии договоров, акты и документы об оплате услуг переданы в Московский районный суд г. Рязани в рамках иска гр. Кочеткова к администрации Рязани.

Фейк № 3: «Если весь грунт утилизировать, строительный проект „Окская стрелка“ не окупится».

Правда: Проект «Окская стрелка» финансируется ПАО «Сбербанк». Работы по рекультивации были утверждены банком в рамках рассмотрения финансовой модели проекта. Замечаний к застройщику нет, как и нет сомнений в рентабельности строительства.

Фейк № 4: «По Михайлову — выяснили, что собственники участка брали деньги с застройщика за складирование грунта».

Правда: Компания «Зелёный сад», генподрядная организация ООО «Строительные технологии», специализированное предприятие по транспортировке отходов ООО «ЭКООКА» не имеют договорных отношений (ни устных, ни письменных) с собственником земельного участка с кадастровым номером 62:08:0036004:106. Никаких денежных средств собственнику участка компаниями передано не было.

По неприятному инциденту со складированием грунта в Михайловском районе проводит проверку районная прокуратура. Компания «Зелёный сад» оказывает полное содействие, предоставлены все требуемые документы, материалы, объяснения.

В настоящее время при содействии «Зелёного сада», указанный грунт вывезен с территории в Михайловском районе на полигон МУП «Эколозащита», расположенный в Рязани на окружной дороге М5.

Фейк № 5: «Здесь состав нескольких уголовных дел. Тут и незаконное предпринимательство — работа с грунтом 1-2 класса без лицензии; загрязнение почвы; нарушение правил работы с опасными веществами; со стороны военных — превышение должностных полномочий».

Правда: Грунт 1-2 класса опасности на территории бывшего шпалозавода отсутствует. Это подтверждается лабораторными испытаниями и проектом рекультивации, которые представлены в Московский районный суда г. Рязани и прокуратуру Михайловского района Рязанской области.

Грунт 5 класса опасности, который используется при производстве работ на территории ВЧ 41450 в районе с. Дубровичи, не относится к видам опасных отходов. Он не причиняет вреда здоровью человека, окружающей среде.

Что касается полномочий командования воинской части, то соглашение в рамках проведения работ по усовершенствованию учебно-материальной базы ВЧ 41450 заключено с полным соблюдение законодательства РФ.

Фейк № 6: Вопрос гражданина: «Может ли вмешаться Минобороны РФ, это ведь их территория?»

Ответ гр. Кочеткова И. И.: «По кадастровой карте земля, на которой проводятся работы, муниципальная».

Правда: По сведениям из ЕГРН, земельный участок, где расположен военный полигон у села Дубровичи, составляет казну РФ. Он передан в постоянное (бессрочное) пользование ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации.

Соответственно, министерство вправе самостоятельно использовать участок для тех целей, для который он предназначен. При этом здания, сооружения, иное недвижимое имущество, созданное Минобороны для собственных нужд, является его собственностью. А слова Игоря Кочеткова звучат в лучшем случае некорректно.