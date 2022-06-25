Кто имеет льготы и преимущества при поступлении в вузы

Конец июня — пора выпускных вечеров в школах и поисков мест для дальнейшего образования. Важнейшее влияние на этот судьбоносный выбор, конечно, же оказывают результаты ЕГЭ.

Но есть категории абитуриентов, которые имеют право поступить на бюджет по льготе — без конкурса, по специальной квоте или в преимущественном порядке. Об этих счастливчика и пойдёт речь в нашем небольшом обзоре.

Кому ЕГЭ сдавать не надо

Начнём с тех абитуриентов, кто имеет право не подвергать себя стрессу под названием ЕГЭ. Победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут поступить в любой вуз по профильному направлению без вступительных испытаний.

Победители и призёры олимпиад районного городского или регионального значения могут поступать без вступительных испытаний на направления, которые соответствуют профилю олимпиады, — если вуз предоставил им такое право.

Призёры и победители спортивных соревнований высокого уровня проходят без испытаний на направления в области физкультуры и спорта. Это право есть у чемпионов и призёров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также победителей чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта.

Призёры олимпиад имеют право поступить без экзаменов в течение четырёх лет после года, в котором проводились эти испытания.

За индивидуальные достижения в спорте, учёбе или в волонтёрском движении вуз может начислять баллы или использовать достижение в качестве преимущества одного абитуриента перед остальными.

При поступлении в вуз по льготе за индивидуальные достижения абитуриент представляет документы, подтверждающие получение таких результатов. Например, волонтёры предоставляют личную книжку волонтёра.

Особое приглашение

Государство и регионы могут выделять деньги на обучение студентов — такой порядок называется особой квотой. По закону власти оплачивают не менее чем 10% мест по одному направлению обучения. Например, если в вузе по одной программе обучения всего 100 мест, то как минимум 10 из них будут по особой квоте.

Такой квотой при поступлении могут воспользоваться:

дети-инвалиды;

инвалиды I и II групп;

инвалиды с детства;

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

ветераны боевых действий;

дети военнослужащих, погибших во время спецоперации по защите Донбасса.

Квоту на обучение могут давать организации — это называется целевой квотой. Поступающий заключает целевой договор с юридическим лицом, заинтересованным в его обучении по определённой специальности с последующим приёмом на работу. А та в свою очередь просит вуз выделить одно или несколько мест на обучение по определённой специальности и оплачивает обучение студента. Выпускник целевого направления будет обязан отработать какое-то время в организации.

Важное преимущество

Есть категории абитуриентов, которые имеют право на преимущественное зачисление в вуз. Это значит, что при прочих равных условиях — баллах ЕГЭ, вступительных испытаний и других одинаковых достижениях — их зачислят в первую очередь.

Право на преимущественное зачисление есть у:

— детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— детей-инвалидов и инвалидов 1 и 2 групп; если они не вошли в особую квоту;

— абитуриентов до 20 лет с единственным родителем-инвалидом 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе;

— людей, проживавших в зоне аварии на Чернобыльской АЭС;

— детей военнослужащих, погибших на службе или умерших из-за ранения, травмы, контузии или заболевания;

— детей умерших Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;

— детей умерших сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной и службы войск национальной гвардии РФ, органов по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, таможни и Следственного комитета РФ;

— детей прокуроров, уволенных по состоянию здоровья или умерших из-за заболевания, полученного в период службы;

— военнослужащих по контракту, если они служили 3 года или больше;

— прошедших военную службу по призыву и поступающих на обучение по рекомендациям командиров;

— инвалидов войны, участников и ветеранов боевых действий;

— принимавших участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, участников ликвидации радиационных аварий на военных объектах;

— военнослужащих и работников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, работающих или воевавших в Чечне или в Северо-Кавказском регионе;

— выпускников специальных школ, лицеев и гимназий или профессиональных образовательных организаций по подготовке к военной или другой госслужбе.

Отказ можно обжаловать

Чтобы воспользоваться льготами, подавайте в вуз необходимые для поступления документы, в том числе с правом на льготу. В заявлении укажите, что такие права есть и приложите подтверждающий документ.

Если абитуриент имеет право поступить в вуз без вступительных испытаний, он может подать документы только в один вуз и только по одному направлению. Но одновременно можно подать заявления на другие направления о приёме в общем порядке, без использования особого права.

Если абитуриент все сделал правильно, но вуз отказал в зачислении на бюджет, нужно попросить письменный отказ. Его можно обжаловать в апелляционной комиссии, в прокуратуре или в суде.

Отметим, что полный перечень льготников при поступлении в конкретный вуз, можно узнать в приёмной комиссии учебного заведения.