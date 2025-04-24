Кто и как должен платить налог при продаже квартиры

До 30 апреля рязанцам, как и всем россиянам, получившим в 2024 году дополнительный доход, например, от продажи недвижимости, необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Понятное дело, реализация жилья или коммерческого помещения налогом облагается далеко не всегда. Ключевой фактор в данном случае — срок владения квадратными метрами.

Срок — дело тонкое

Доход от продажи недвижимого имущества или доли в нем не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и не декларируется, если это имущество было в собственности более трех или пяти лет в зависимости от вида имущества, оснований для его приобретения и других условий.

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Так, минимальный срок владения объектом недвижимости составляет три года, если право собственности на этот объект получено:

· в порядке наследования;

· по договору дарения от члена семьи и (или) близкого родственника;

· в результате приватизации;

· в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивением.

Минимальный срок владения три года также установлен для единственного жилья.

— Жилье считается единственным, если в собственности у гражданина (включая совместную собственность супругов) на дату государственной регистрации перехода права частной собственности на проданное имущество не находилось иного жилого помещения, — рассказывает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова. — При применении указанного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное гражданином или его супругом (супругой) в течение 90 дней до даты государственной регистрации перехода к покупателю права собственности на проданное жилое помещение.

В остальных случаях минимальный срок владения объектом недвижимости составляет пять лет. В любом случае, если вы владеете домом, квартирой, дачей или офисом больше 60 месяцев, налог при его продаже платить не надо.

Точка отсчета

Срок владения объектом недвижимости определяется в большинстве случаев с даты государственной регистрации права собственности на него. Эта дата указывается, в частности, в выписке из единого госреестра прав.

Следует учитывать, что при наследовании объекта недвижимости минимальный срок владения исчисляется со дня открытия наследства, то есть смерти наследодателя.

В пресс-службе рязанского УФНС пояснили, что срок владения квартирой, приобретенной по договору долевого участия в строительстве, отсчитывается с момента полной оплаты стоимости объекта по этому документу. То есть момент дополнительной оплаты, связанной с увеличением площади такого объекта (такое нередко случается при приемке квартиры. — Ред.), после ввода дома в эксплуатацию не учитывается.

Доходы семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, полученные от продажи жилья начиная с 2021 года, в большинстве случаев освобождаются от обложения НДФЛ независимо от срока нахождения такого жилья в собственности.

Кроме того, если недвижимость приобретена с использованием средств материнского капитала, а «детская» доля в ней была выделена незадолго до продажи данного жилья, то в срок владения объектом ребенка включается время владения недвижимостью родителями. Это правило действует для доходов, полученных начиная с 2024 года.

Ставка выросла

Стоит отметить, что с 2025 года действует увеличенная ставка по налогу на доходы при продаже недвижимости. Если квартира была продана больше чем за 2,4 млн рублей, то с суммы, на которую превышен этот предел, будет взиматься не 13, а 15% подоходный налог. Причем если 70 процентов кадастровой стоимости жилья больше, чем сумма, вырученная от его продажи, то платить налог нужно именно с кадастровой цены. Но это нововведение распространяется на жилье, проданное в 2025 году, а значит, декларировать продажу предстоит до апреля следующего года.

Налогооблагаемую базу при реализации жилья можно уменьшить, воспользовавшись вычетом в 1 млн рублей, но это тема отдельной публикации. Подробнее обо всех нюансах уплаты налогов с продажи недвижимости можно узнать по телефонам справочной службы УФНС России по Рязанской области. Заплатить все имущественные налоги за 2024-й год нужно до 15 июля 2025-го года, а подать декларацию до 30 апреля.

Напомним, что несвоевременная подача декларации влечет за собой серьезные штрафные санкции. В связи с этим советуем не откладывать это важное дело в долгий ящик.