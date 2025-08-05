Крышу многоквартирного дома починили после обращения матери участника СВО в прокуратуру

По версии следствия, 22-летний житель Республики Крым на родине сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку и убежал. Боясь, что полицейские выйдут на его след, мужчина попытался скрыться и отправился на поезде в Москву. Не выдержав нервного напряжения, он сошел в Рязани. Оставшись без денег, крымчанин вспомнил свои криминальные навыки.