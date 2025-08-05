Крышу многоквартирного дома починили после обращения матери участника СВО в прокуратуру

В Пителинском районе восстановлены права матери участника специальной военной операции. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.
Жительница села Нестерово сообщила о нарушении ее жилищных прав. В многоквартирном доме, в котором она проживает, протекает крыша, при дожде заливает квартиры.
Прокуратура обнаружила длительное бездействие управляющей компании, как результат — нарушение целостности кровельного покрытия.
Директору управляющей компании внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Права заявителя и иных жителей дома восстановлены, ремонт крыши произведен.