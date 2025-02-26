Крупное мошенничество в Рязани: задержан «решальщик», обманувший женщин на 5,5 млн

В Рязани правоохранители задержали молодого человека, который обманул двух женщин на сумму более 5,5 миллионов рублей, пообещав освободить их близкого человека от уголовной ответственности. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По данным следствия, 25-летний житель Рязани, узнав о проблемах молодого человека одной из своих знакомых, решил воспользоваться ситуацией. Девушка, чьего возлюбленного поместили в СИЗО, поверила, что злоумышленник имеет связи в правоохранительных органах и может помочь за определенную плату.

В течение осени 2024 года девушка перевела мошеннику 450 тысяч рублей, значительная часть которых была взята в кредит. Когда у нее закончились средства, аферист переключился на 50-летнюю мать находящегося под следствием. Женщина лишилась 5 миллионов рублей, также преимущественно взятых в кредит.

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После того как мошенник перестал выходить на связь, потерпевшие обратились в полицию. К этому моменту злоумышленник уже скрывался в Московской области. В феврале 2025 года сотрудники УУР УМВД и УФСБ задержали его.

Задержанный дал признательные показания, однако вернуть похищенные средства не может – все деньги были проиграны на онлайн-ставках и потрачены на аренду автомобиля. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.