Крупнейшее рязанское свиноводческое предприятие наращивает производство

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Крупнейший производитель свинины в Рязанской области ООО «Вердазернопродукт» наращивает производственные показатели.

Племенное предприятие находится в Сараевском районе. На 1 апреля его поголовье свиней составило 133,6 тысячи голов. Это более 50% от общего поголовья свиней в сельхозпредприятиях области.

В первом квартале этого года ООО «Вердазернопродукт» произвело 9,4 тысячи тонн мяса – 78% от общего производства свинины в агропредприятиях региона. А в 2020 году предприятие произвело 39 тысяч тонн мяса. А рост за три года весьма внушительный – 69%.

По словам главного зоотехника-селекционера ООО «Вердазернопродукт» Елены Никифоровой, предприятие берёт на вооружение новейшие программные разработки:

В марте 2021 года в лабораторию оценки семени хряков мы закупили аппарат для оценки качества семени собственных хряков «IVOS II». Этот аппарат позволит специалистам работать уже с более качественным семенем, что значительно повысит показатели по проценту оплодотворения.

Кроме того, ведётся работа над получением собственной свинки канадской селекции. В 2020 году были закуплены в Канаде чистопородные хряки породы ландрас и крупная белая (41 голов), а также свинки крупной белой породы (50 голов). На сегодня племенная ферма уже на 87 % укомплектована собственно полученной свинкой генетики PIC. Следующий шаг – комплектование репродукторов гибридной свинкой чистой канадской генетики.

Отметим, что подотрасль свиноводства выступает основным драйвером роста производства мяса в России. В последние годы наша страна стабильно перевыполняет целевой показатель самообеспеченности этой продукцией, что позволяет направлять излишки за рубеж и ежегодно наращивать объемы экспорта. В 2020 году производство свиней в живом весе увеличилось на 8,9% до 5,5 млн. тонн. За первые три месяца 2021 года, по оценке Минсельхоза, этот показатель составил 1,3 млн. тонн (+0,5%).