Кровавая Луна 14 марта: где и когда можно увидеть редкое явление

14 марта 2025 года произойдет полное лунное затмение. Луна пройдет через тень Земли, приобретая характерный красноватый оттенок.

Астрономическое явление начнется в 6:57 по московскому времени, когда Луна войдет в земную полутень. В 9:26 начнется фаза полного затмения, а в 9:59 достигнет максимума. Полное затмение завершится в 10:31, а в 13:00 Луна окончательно выйдет из земной полутени.

В России наблюдать затмение смогут жители Чукотки, где Луна появится над горизонтом уже в затменном состоянии. На Камчатке и в Магаданской области можно будет увидеть только его завершающую фазу. В Москве и большей части страны затмение не будет видно, так как Луна в этот момент окажется за горизонтом.

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Кроме того, погода в столичном регионе не благоприятствует астрономическим наблюдениям — синоптики прогнозируют плотную облачность и дожди, пишут «Метеовести».

Ранее эзотерик Юлия Котова рассказала, что можно и чего нельзя делать при кровавой Луне.