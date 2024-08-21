Криминалист рассказал, куда мог пропасть «домодедовский упырь»

Криминалист Михаил Игнатов предположил в разговоре с NEWS.ru, что серийного убийцу Ивана Продана, известного как «домодедовский упырь», могли убить родственники его жертв. Он подчеркнул, что дети убитых могли вырасти, и, не забыв преступления, совершённые Проданом, отомстить ему.

По мнению Игнатова, существует и другая возможность — преступник мог скрыться в другом регионе, используя поддельные документы.

«Предполагаю, не утверждаю, что его могли где-то убить родственники тех, кого он замучил. Дети выросли, и, возможно, кто-то не смог забыть. Где-то его прибили или задушили. Это лишь один из возможных вариантов. Второй вариант — он мог уехать в глубинку по поддельным документам, особенно подальше от Москвы», — высказался Игнатов.

Криминалист также не исключил, что Продан мог покинуть Россию. Однако для этого ему требовалось нелегально пересечь границу, что требует значительных финансовых ресурсов.

«Третий вариант: вероятно, он как-то пересек границу нелегально и покинул Россию. Но для этого нужны серьёзные финансовые средства, чтобы начать жизнь заново. Вариантов много, почему он больше не появляется», — заключил эксперт.