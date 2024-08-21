Серийный убийца, известный как «Домодедовский упырь» Иван Продан, вышел на свободу и исчез, сообщает SHOT.

По данным источника, маньяка, который использовал гипноз для убийства своих жертв, могут в ближайшее время объявить в федеральный розыск. На данный момент неизвестно, где именно находится Продан.

По имеющейся информации, 56-летний Продан освободился ещё 20 апреля из исправительной колонии в Мордовии, где отбывал наказание вместе с другим преступником, известным как «Зеленоградский маньяк». Иван отбыл полный срок 25 лет.

Однако, выйдя на свободу, «гипнотизёр» не стал на учёт в местном отделении МВД по месту прописки.

Из документов у Продана только паспорт, который ему оформили в колонии за полгода до освобождения. В исправительном учреждении ему также выдали справку с указанием даты посещения МФЦ для получения СНИЛС и ИНН. Однако в МФЦ «Домодедовский упырь» так и не явился, и с тех пор его никто не видел. В каком регионе он находится сейчас, остаётся неизвестным.

Иван Продан родился в Молдавии, но покинул страну в 1992 году, после чего путешествовал по России в поисках работы. На его счету пять подтверждённых убийств, 17 изнасилований и грабежей. Свою серию преступлений он начал после того, как от него ушли жена и дочь. Из-за проблем с женщинами Иван начал мстить случайным прохожим, проявив при этом бисексуальные наклонности: среди его жертв были и мужчины, и женщины. Осознав, что не может физически справиться с мужчинами, он начал изучать гипноз. Обычно маньяк убивал, используя подручные средства, такие как камни, бутылки или трубы.

Арестовать серийного убийцу помог школьник Роман из подмосковного Видного, который обнаружил человеческую руку возле пруда и сообщил об этом родителям, а они — милиции. После этого был задержан подозреваемый — Продан, который жил неподалёку. Местные жители с ужасом ожидали его выхода на свободу, опасаясь, что он может снова начать совершать преступления.

После того как «Домодедовский упырь» был осуждён, у него появился последователь — племянник Фёдор, который также совершал убийства по примеру дяди и был приговорён к пожизненному заключению.