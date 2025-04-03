Криминалист объяснил, почему дети мигрантов не должны учиться в РФ

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что знание русского языка не повлияет на поведение детей мигрантов и их успеваемость. По его словам, им следует получать образование в школах своих родных стран.

«Знание русского языка ничего не изменит. Дети мигрантов продолжат вести себя так же, как прежде, объединяться по национальному признаку и конфликтовать с представителями других национальностей. Их успеваемость также останется на прежнем уровне. Я считаю, что их вообще не должно быть здесь. Все дети мигрантов должны учиться у себя на родине», — заявил Игнатов.

Он отметил, что мигранты приезжают в Россию исключительно с целью заработка и последующего возвращения домой, поэтому их семьи не должны находиться в стране. Криминалист также добавил, что обучение детей мигрантов в российских школах финансируется из бюджета, что, по его мнению, нецелесообразно.

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«Бюджет страны не предназначен для обучения иностранных детей, которые не стремятся интегрироваться и разделять наши ценности. Они продолжают говорить на своих языках, следовать своим традициям и воспринимать нас как чужих», — подчеркнул Игнатов.