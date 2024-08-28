«Крик души»: жители Рязани возмущены заменой тротуарной плитки на улице Пушкина

На улице Пушкина в Рязани привычный гул города стал громче — экскаваторы с грохотом снимают тротуарную плитку, чтобы заменить её на асфальт. И хотя работы ведутся в рамках благоустройства дорожно-уличной сети, местные жители смотрят на это с горечью. Они считают, что администрация города своими действиями лишь ухудшает состояние улицы, сообщает ГТРК «Ока».

«Собираются убрать тротуарную плитку и заменить её на асфальт. Посмотрите, в каком состоянии здесь плитка — красота. Администрация города хочет сделать только хуже», — делится Сергей Ильин, житель дома № 26 по улице Пушкина.

Поддерживает его и Ирина Канаева, председатель ТСЖ дома № 26, отмечая, что «плитка положена очень хорошо, на высокой подушке, это плитка — восьмерка, а не шестерка или четверка. Сейчас такую плитку в городе больше не кладут».

Жители уверены, что администрация разрушает то, что они сами создавали. «Земля эта муниципальная, но благоустраивали её жители и предприниматели 20 лет назад. Город в этом участие не принимал», — говорит Канаева, отмечая, что ранее подобные работы не требовалось согласовывать.

В городской администрации уверены, что изменения необходимы. Заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Наумов пояснил, что демонтаж тротуарной плитки нужен для установки бордюрного камня и обеспечения водоотвода. «На участках, где демонтаж не обязателен, плитка останется. Восстановление основания покрытия тротуара и укладка асфальта будут обеспечивать те же функции, что и плитка», — заверил Наумов.

Однако жители остаются недовольны. Они не понимают, почему нельзя вернуть прежнее покрытие на место и почему демонтированную плитку увозят в неизвестном направлении. В администрации пообещали вернуть плитку собственникам, если это потребуется, но людей такие объяснения не успокаивают.