Крещенские купания и концерты: афиша мероприятий Рязани на выходные 18-19 января 

Миновало уже больше половины января, прошёл даже Старый новый год, а в Рязани тем не менее всё равно не смолкает веселый гул – каждые выходные развлекательные площадки и культурные учреждения открывают свои двери для желающих отдохнуть душой и телом не только с радостью, но и с пользой. На сей раз преимущественно слушаем музыку и чуть-чуть мастерим. 7info публикует подборку самых интересных мероприятий выходных 18 и 19 января

18 января, суббота

Музыкальный спектакль «Коль гореть, так гореть сгорая…» (12+), Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина. В 15:00 в рамках авторской встречи состоятся презентация новой книги поэта Юрия Субботина и музыкально-поэтический спектакль, представляющий собой интерпретацию биографии С. А. Есенина при участии артистов: Алексея Пузикова, Ланы Бручюте, Алёны Кэрэн, Ольги Восковской и других. Вход свободный.

Мастер-класс по созданию зимней композиции «Под куполом» (6+), Рязанская ВДНХ. Куда же без нашей любимой, постоянной для этой рубрики резиденции традиций? На сей раз в рамках мастер-класса от «Миры», что пройдет в 18:00, символ года — змейка – окажется в стеклянном шаре и превратится потому в прекрасную зимнюю композицию, что станет чудесным украшением любого интерьера. Стоимость посещения – 800 рублей, требуется записаться заранее.

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18 и 19 января в Рязанской области пройдут традиционные крещенские купания. Для погружения в воду подготовлено 34 места. Адреса доступны здесь. В Рязани купель планируют оборудовать на Ореховом озере. Расписания транспорта до купели можно найти по ссылке.

Кроме того, на Ореховом озере проведут чин освящения воды. Богослужение начнётся в 23 часа, его возглавит митрополит Рязанский и Михайловский Марк. (0+)

19 января, воскресенье

Концерт хоровой музыки «Величание» (6+), ДК «Приокский». В 13:00 всех желающих, поскольку вход свободный, приглашает насладиться русской и зарубежной духовной музыкой мужской камерный хор «Любомир». Помимо этого программа под руководством Алексея Ракина волшебным образом объединит в себе классику, обработки народных песен и музыку советской эстрады.

Концерт «Песни советских кинофильмов» (6+), Муниципальный культурный центр. Наконец, симфонический оркестр и хор CAGMO не просто в очередной раз радует преданных слушателей концертом, но буквально представляет новую музыкальную программу, в которой прозвучат неповторимые в своей интерпретации аранжировки песен из легендарных советских кинофильмов. «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Гостья из будущего», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Электроника», «Бриллиантовая рука» и другие! Композиции «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «Ты мне веришь?», «Серенада Трубадура (Луч солнца золотого)», «Лесной олень», «Песенка о медведях», «Звенит январская вьюга» и многие иные не только всколыхнут теплые чувства в душах представителей поколения, выросшего на этих фильмах, но и порадуют тех, кто только-только погружается в изобразительный мир нашего кинематографа. Начало в 18:00, билеты можно приобрести на сайте МКЦ.