В ночь на 19 января в Рязани пройдут Крещенские купания. Официальная площадка для них будет организована на Ореховом озере, сообщает сайт мэрии.

Купель на Орешке освятят, на месте будут дежурить спасатели, медики, сотрудники полиции.

Добраться до места рязанцы смогут на двух автобусах, которые будут курсировать от площади Свободы. Первый отправится в 22:00, затем рейсы будут через каждые 15 минут. Последний автобус с площади — в 01:45.

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С озера Орехового автобус проследует в 22:17, 22:32, 22:47, 23:02, 23:17, 23:32, 23:47, 00:02, 00:17, 00:32, 00:47, 01:02, 01:17, 01:32, 01:47, 02:05.

Стоимость проезда на сайте администрации не указана.