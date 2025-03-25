Краеведческий музей появится в 2025 году в Рязанском районе

В Рязанском районе идет работа по созданию краеведческого музея в Заокском сельском поселении. Об этом сообщили на заседании правительства 25 марта.

По словам главы администрации муниципального округа Бориса Ясинского, прорабатываются вопросы наполнения и оформления. В экспозиции планируется разместить предметы быта, утвари, традиционные костюмы, архивные фотографии и документы, исследования и публикации. В прошлом году при поддержке региона проведен ремонт здания. В этом – по программе поддержки местных инициатив будет благоустроена прилегающая территория, а также установят системы безопасности в здании.

Планируется финансирование на приобретение мебели, витрин, оборудования. Открытие музея запланировано до конца этого года.