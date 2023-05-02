Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской будет принесён в Рязань

С 12 по 21 июня в рязанском соборе Рождества Христова по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка будет пребывать ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской. Об этом сообщает Рязанская епархия Русской Православной Церкви.

Святая Матрона — одна из самых почитаемых святых XX века. Благодаря близости к народу, простоте, нестяжательности, прозорливости, любви и помощи ко всем приходящим и нуждающимся святая Матрона стала близкой и любимой для каждого.

На могилу Матроны Московской приходили тысячи людей с просьбами и печалями ещё до официальной канонизации святой Матроны. Даже после своей кончины старица продолжает помогать всем, кто с чистым сердцем и верой прибегает к её ходатайству.

Ковчег с частью мощей блаженной старицы приносится в пределы Рязанской епархии с родины святой Матроны – из Тульской епархии.

В Христорождественском соборе Рязанского Кремля святыня будет пребывать с 12 по 21 июня.

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